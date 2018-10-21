هيئة تحرير الشام تستغل اتفاق إدلب أمنيا

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

قالت الشبكة السورية لحقوق الانسان إنها رصدت منذ بداية أيلول الماضي تزايداً في هجمات هيئة تحرير الشام على ريف إدلب الجنوبي والغربي شملت إقتحام قرى واعتقال عشرات الأشخاص بينهم ناشطون محليون وعمال إغاثة ورجال دين.



وأضافت الشبكة ان هيئة تحرير الشام تستغل الاتفاق الروسي التركي لتحقيق أكبر مكتسبات ممكنة على الأرض ما أدى إلى زعزعة الأمن والاستقرار وولَّدَت حالة من الذعر بين عدد من قرى ومناطق ريف إدلب.

و أوضحت الشبكة "بعد دخول الاتفاق الروسي التركي حيز التنفيذ في 17 أيلول الماضي إستفاد أهالي المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري من انخفاض معدلات القصف والقتل، لكن انتهاكات هيئة تحرر الشام أدت إلى زعزعة حالة الأمن والاستقرار التي كان المجتمع هناك بأمس الحاجة إليها، وولدت حالة من الذعر عدد من القرى والمناطق وبرزت عدة لافتات يوم الجمعة المظاهرات التي عادت وتيرتتها للظهور والاتساع بعد الاتفاق التركي الروسي الأخير وغياب القصف الجوي العشوائي، وقد تعرض عدد من الهيئات المحلية والنشطاء إلى ملاحقات من قبل عناصر هيئة تحرر الشام إثر تلك اللافتات والكلمات المنددة بممارساتها".

ويسلط تقرير الشبكة السورية لحقوق الانسان الضوء على انتهاكات هيئة تحرر الشام منذ مطلع أيلول حتى منتصف تشرن الأول/ 2018.

وتقول الشبكة "لقد اعتمدنا في هذا التقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار من قبل فرق الشبكة السورية لحقوق الإنسان طيلة تلك المدة وما سبقها، وذلك إعتمادا على شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنِّوعة من خلال تراكم علاقات ممتدة منذ بدايات عملنا ً وما بعدها أيضا حتى الآن، إضافة إلى وجود فرقنا في بعض المناطق وتواصلهم مع الأهالي وشهود العيان".

وتابعت الشبكة "سوف نقوم بعرض شهادت, ولن نذكر الأسماء الحقيقة لأسباب أمنية، ونحتفظ بعناوين الاتصال مع الشهود, حيث رصدت الشبكة مقاطع مصورة وصور نُشرت على الإنترنت، أو أرسلها لنا نشطاء محليون عبر البريد الإلكتروني أو برنامج السكايب أو على منصات التواصل الاجتماعي".

وتضيف الشبكة " أظهرت مقاطع مصورة بثَّ تحرير الشام الرصاص على متظاهرين في كفر حلب حيث جرى توثيق حجم وخطورة الانتهاك الذي حصل".



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