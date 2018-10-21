عالسمع | عاصفة لبان أغرقت اليمن والمساعدات السعودية تصل

أخبار لآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( عالسمع - منى حسن - Rew F. Rad )

عاصفة لبان التي ضربت اليمن وعُمان الأسبوع الماضي خلفت العديد من الأضرار المادية وقضى بسببها حوالي ال 12 قتيلاً و25 مفقوداً و126 مصاباً بحسب أخر التقارير .

حجم الخراب الذي خلفته كان هائلا . السيول غمرت مناطق بأكملها ، ومحافظة المهرة في اليمن كانت الأشد تضرراً

أصدقاء مجموعة عالسمع على فيسبوك رافقوا الحدث أول بأول وأسلوا لنا الصور الفورية والفيديوات الحصرية من قلب اليمن ، منها فيديو أرسلته صديقتنا رواء :

و كشف تقرير أولي رسمي صادر عن الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن أول أمس، حجم الأضرار التي أحدثتها عاصفة لبان في المحافظات والسواحل الشرقية بكل من حضرموت، والمهرة، وسقطرى.

وقال رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين نجيب السعدي، إن مديريات المهرة الأشد تضرراً هي الغيضة، وقشن، وحصوين، ومنعر، والمسيلة، وقد خلفت العاصفة جملة من الأضرار البشرية والمادية، إضافة إلى موجة من النزوح. وأضاف: تسببت كارثة السيول بهدم كثير من منازل المواطنين والقضاء على المحاصيل الزراعية للمواطنين ونفوق أعداد من حيواناتهم، في وادي الجزع وحصوين والمسيلة، إضافة إلى توقف السوق المركزي والمستشفى المركزي بمدينة الغيضة عن العمل.

واستجابة لطلب الإغاثة الذي صدر عن محافظة المهرة التي اعتبرت منطقة منكوبة سلمان للإغاثة يواصل تقديم المساعدات للمتضررين من أهالي المهرة

وأرسلت لنا الصديقة منى صورة لأحد أعضاء الفريق السعودي الإغاثي .

ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 56 طنا و240 كيلوجراما من المساعدات الغذائية العاجلة للنازحين بالمدارس والمناطق المحاصرة في مديريتي المسيلة والغيظة المتأثرتين بإعصار «لبان» الذي ضرب محافظة المهرة اليمنية مؤخرا، وخلف أضرارا مادية جسيمة، وقد استفاد من المساعدات 4650 فردا.

وكان المركز قد أرسل في وقت سابق جسرا جويا وآخر بريا إلى محافظة المهرة شملا 867 خيمة و13.591 بطانية و1.953 مرتبة و3.914 سلة غذائية تزن 289 طنا و636 كيلوجراما، وذلك في إطار الدعم المتواصل المقدم من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة المنكوبين جراء الإعصار لبان.

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