الكويت: القرارات السعودية تعكس احترام القانون

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (كونا)

رحبت دولة الكويت بقرارات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، المتعلقة بقضية الصحافي جمال خاشقجي، التي أعلنت الرياض فجر السبت مقتله في سفارتها بالعاصمة التركية أسطنبول، بعيد أسابيع عن اختفائه.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية قوله، "إن الكويت تابعت باهتمام قضية مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي، وأعربت عن ترحيبها بالقرارات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بشأن هذه القضية".

ولفت المصدر إلى أن هذه "القرارات تعكس حرص المملكة السعودية، والتزامها بالوصول إلى الحقيقة، واحترامها لمبادئ القانون، بما يضمن محاسبة الذين يقفون وراء هذا الحدث المؤسف وتقديمهم إلى العدالة".

وكان العاهل السعودي أعلن فجر السبت، إقالة أربعة من كبار المسؤولين السعوديين في جهاز المخابرات العامة السعودي، ومستشار الديوان الملكي سعود القحطاني، كما وجّه بتشكيل لجنة برئاسة الأمير محمد بن سلمان "لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق".

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