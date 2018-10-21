الجيش اليمني يدفع بتعزيزات جديدة للساحل الغربي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حققت قوات الجيش اليمني، تقدما عسكريا نوعيا شمال محافظة لحج جنوبي البلاد، فيما أعلنت المقاومة الوطنية وصول تعزيزات عسكرية جديدة إلى الساحل الغربي بهدف تحرير مدينة الحديدة.

وذكر مصدر عسكري بالجيش اليمني أن وحدات عسكرية توغلت باتجاه بلدة "دياش" بجبهة القبيطة شمالي محافظة لحج.

وأوضح أن معارك شرسة تدور بين قوات الجيش اليمني ومليشيا الحوثي، تمكنت خلالها قوات الجيش الوطني من السيطرة على التلال المطلة على مدرسة "الكرب" في بلدة "المغنية" بمديرية القبيطة المحاذية لمحافظة تعز.

وفي الساحل الغربي، أعلنت المقاومة الوطنية، دفعها بقوة جديدة ونوعية إلى جبهات القتال الأمامية في محافظة الحديدة غربي البلاد.

وقال بيان صحفي، للإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية، إن "القوة الجديدة أنهت فترة تدريباتها وتم تجهيزها وتسليحها بأسلحة متطورة بهدف إسناد القوات المتقدمة في عمق مدينة الحديدة".

وأضاف أن "الدفع بالقوات يتزامن مع التقدمات المدروسة للمقاومة اليمنية المشتركة بكل تشكيلاتها في المقاومة الوطنية التهامية، وألوية العمالقة، لمواصلة تحرير بقية مديريات محافظة الحديدة من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران".

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