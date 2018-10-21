الأردن تؤيد الجهود السعودية في قضية خاشقجي

أخبار الآن - دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



أكدت الحكومة الاردنية في بيان رسمي أهمية الخطوات التى اتخذتها الرياض في قضية اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي، معتبرة أنها "ضرورية في استجلاء الحقيقة".



وأوضحت الحكومة إن "الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية الشقيقة ضرورية في استجلاء الحقيقة الكاملة حول ملابسات هذه القضية، لإحقاق العدالة الناجزة ومحاسبة المتورطين فيها".

وبالتزامن مع الإعلان، أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بإعفاء نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري ومسؤولين آخرين في جهاز الاستخبارات، بالإضافة إلى المستشار في الديوان الملكي برتبة وزير سعود القحطاني، من مناصبهم، فيما ذكرت الرياض أنّها أوقفت 18 سعودياً على ذمة القضية.

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