إلغاء نقل ملكيات تسع شركات نفط عراقية

أخبار الآن | دبي – الامارات العربية المتحدة (وكالات)

ألغى وزير النفط العراقي جبار اللعيبي قرار نقل ملكية تسع شركات نفط حكومية من وزارته إلى شركة النفط الوطنية والذي أزعج رئيس الوزراء المنكلف عادل عبد المهدي.

وقال اللعيبي في بيان إن الخطوة تهدف إلى ترك الخيار للحكومة المقبلة بقيادة عبد المهدي لاتخاذ قراراتها بشأن قطاع النفط بما ينسجم مع برنامجها.

واللعيبي وزير النفط في الحكومة المنتهية ولايتها بقيادة رئيس الوزراء حيدر العبادي.

و قال مسؤول عراقي نفطي كبير لرويترز إن قرار نقل ملكية الشركات أزعج المهدي "واتخذ سريعا دون موافقته".

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