إعلان نتائج انتخابات برلمان كردستان العراق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان العراق، ليل الأحد، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم جاء في المركز الأول في الانتخابات البرلمانية بحصوله على 45 مقعدا.

وقالت المفوضية العليا المستقلة إن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، منافسه الرئيسي وشريكه الأصغر في الائتلاف الحاكم، جاء في المركز الثاني وحصل على 21 مقعدا.

وفيما يلي النتائج التي أعلنت عنها المفوضة العليا للانتخابات:

- الحزب الديمقراطي الكردستاني 45 مقعداً

- حزب الاتحاد الوطني الكردستاني 21 مقعداً

- حركة التغيير 12 مقعداً

- حراك الجيل الجديد 8 مقاعد

- الجماعة الإسلامية 7 مقاعد

- قائمة نحو الإصلاح 5 مقاعد

- تحالف العصر (سردم) يحصل على مقعد واحد

-قائمة آزادي تحصل على مقعد واحد

وجرت الانتخابات في 30 سبتمبر، لكن السلطات أجلت النتائج بسبب تحقيق اللجنة في ألف شكوى بشأن حدوث مخالفات انتخابية.

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