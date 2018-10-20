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ترامب: بومبيو لم يطلع على أي تسجيل بشأن قضية خاشقجي

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن وزير الخارجية، مايك بومبيو، لم يشاهد أو يَستلم أي نص أو تسجيل مصور بشأن حادثة القنصلية السعودية في إسطنبول.

من جانبه نفى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، تقديم أنقرة أي تسجيل صوتي لأي طرف، بشأن الصحفي السعودي المفقود جمال خاشقجي.

وأكد جاويش أوغلو أن بلاده ستنشر نتائج التحقيقات للعالم فور التوصل لها.

وتستمر وسائل إعلام عدة بنقل تسريبات مزيفة ومنسوبة لمصادر وهمية، الأمر الذي يدفع مسؤولين أتراك إلى نفيها، وسط استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الاختفاء الغامض لخاشقجي.

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