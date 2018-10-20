التحالف العربي يدمر غرفة عمليات سرية للحوثيين في الحديدة

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

دمرت مقاتلات التحالف العربي في عملية دقيقة غرفة عمليات سرية لميليشيا الحوثي في قلب مدينة الحديدة، وقتلت من كان فيها، وبينهم رئيس عمليات المنطقة العسكرية الخامسة في هيكل الميليشيا، إضافةً إلى مسؤول التدريب والتأهيل في المنطقة.

كما طهرت ألوية العمالقة،عدداً من المزارع في المدخل الشرقي لمدينة الحديدة بعد تصديها بإسناد من التحالف العربي لمحاولة تسلل حوثية في الساحل الغربي كانت تهدف إلى فتح طريق صنعاء ـ تعز، وكبدت الميليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وفي تعز، حررت قوات الشرعية منطقة تُبيشِعَة، وتلة صورة، ومواقع أخرى. كما تم إسقاط طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي، كانت تحلق في سماء مديرية الحُجَرية في ريف محافظة تعز.

وعلى صعيد آخر، سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، قافلة إغاثة تتكون من 1500 سلة غذائية و5 أطنان من المكملات الغذائية للأطفال لمساعدة أهالي مديرية الأزارق في محافظة الضالع.

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