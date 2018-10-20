الإمارات: الإجراءات السعودية عبّرت عن القيم والمبادئ الراسخة

أخبار الآن – دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أشادت دولة الإمارات العربية المتحدة، بقرارات وإجراءات العاهل السعودي الملك سلمان عبد العزيز حول قضية الصحافي جمال خاشقجي، الذي أعلنت الرياض مقتله في مقر قنصليتها بأسطنبول.

وأكّد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، على الاهتمام السعودي الكبير، والحرص البالغ في قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي، لافتاً إلى أنّ إجراءاتها "عبّرت عن القيم والمبادئ الراسخة بما يكفل تطبيق القانون والعدالة".

وأضاف الشيخ بن زايد آل نهيان أن: "القرارات والإجراءات الملكية التي اتخذت بعد التحقيق الذي تم في هذه القضية، تؤكد مجدداً على هذه القيم"، مشددًا على أن الإمارات حليف خليجي رئيسي للسعودية.

وأثنى وزير الخارجية الإماراتي على ما أولاه العاهل السعودي من "اهتمام كبير، وحرص بالغ على تحري الحقيقة في هذا الموضوع، وهو ما تجسد في توجيهاته وقراراته بكل شفافية وعدل وبما يكفل المحاسبة القانونية العادلة".

إقرأ: قرقاش: أمن المنطقة واستقرارها يعتمدان على السعودية

وأكد وزير التعاون الدولي على أن "المملكة العربية السعودية ممثلة بقيادتها كانت وما تزال دولة المؤسسات التي تقوم على العدل والإنصاف".

وتابع: ""نشيد بتوجيهات وقرارات خادم الحرمين الشريفين، بخصوص الحادث المؤسف والأليم الذي أودى بحياة المواطن السعودي جمال خاشقجي رحمه الله".

وكانت الرياض، أعلنت فجر اليوم السبت، أنّ الصحافي السعودي جمال خاشقجي قُتل في قنصليتها باسطنبول، إثر وقوع شجار واشتباك بالأيدي مع عدد من الأشخاص داخلها.

وعلى خلفية ذلك، أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بإعفاء نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري والمستشار في الديوان الملكي برتبة وزير سعود القحطاني، وكلاهما مقربان من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إضافة إلى مسؤولين آخرين في جهاز الاستخبارات.

ووفقاً لبيان رسمي نقلته وكالة الأنباء السعودية، فإن الأخيرة أوقفت 18 من مواطنيها على ذمة القضية.

إقرأ أيضاً: ماذا قال ولي عهد دبي عن السعودية؟