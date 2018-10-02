77 دولة بمعرض الشارقة للكتاب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



كشف أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، عن مشاركة 77 دولة في الدورة الـ 37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب. وتستضيف هذه الدورة 1876 دار نشر، ما يؤكد على المكانة العالمية للمعرض الذي يُعد نقلة نوعية لنشر الثقافة والفكر العربي والإماراتي إلى العالم.

ويقدم المعرض كل ما هو جديد من فكر وإبداع ثقافي وإنساني، بأكثر من 1.6 مليون عنوان، بينهم 80 ألف عنوان جديد، وأن المعرض ليس معرضاً للكتاب، وإنما معرض للتاريخ الإنساني، والحضارة الإنسانية ككل، وهو رسالة الشارقة إلى العالم، ورسالة الإمارات إلى الحضارات المختلفة بأن رهان الإمارات على بناء الإنسان هو الرهان الرابح.

وأكد رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أن مشاركة اليابان كضيف شرف هذه الدولة، هو تبادل حضاري، وثقافي، وإنساني بين شعبين لهما علاقات تجارية، واقتصادية، وفكرية، للتوضيح من خلال هذا التلاقي الحضاري كيف أن اليابان خرجت من هزيمة الحرب، بالانتصار من خلال بناء الإنسان، واليوم هي تشارك بـ 15 دار نشر، و100 فعالية، و13 مثقفاً يابانياً للتعرف على الإمبراطورية اليابانية.

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