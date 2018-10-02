هيئة تحرير الشام تختطف ناشطين في إدلب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (عنب بلدي)

اختطفت "هيئة تحرير الشام" ناشطـَين في الحراك الثوري في بلدة كنصفرة في ريف إدلب من دون معرفة أسباب ذلك.

وأوضحت صحيفة "عنب بلدي" أن هيئة تحرير الشام نقلت الناشطـَن أحمد السليمان ومحمد الزين إلى سجن العقاب الذي يبتع لها في جبل الزاوية.

يذكر أن هيئة تحرير الشام كانت قد اعتقلت عشرات من مناهضيها خلال الفترة الماضية، كما اعتقلت قياديين عسكريين في "الجيش السوري الحر.

وطالب النشطاء بالإفراج الفوري عن نشطاء الحراك الثوري المغيبين في سجون "تحرير الشام"، في وقت تحتاج فيها المناطق المحررة لكل الطاقات للنهوض بها وتعزيز صمود أهلها.

أصدر نشطاء الحراك الثوري في إدلب بيانًا أدانوا فيه استمرار التضييق على أبناء الحراك الثوري والملاحقات الأمنية المستمرة منذ سنوات.

ويأتي اعتقال الناشطين بعد أيام من اعتقال "تحرير الشام" للمحامي ياسر السليم أبرز ناشطي الحراك السلمي في مدينة كفرنبل.

واعتقلت "تحرير الشام" العشرات من مناهضيها خلال الفترة الماضية، كما اعتقلت قياديين عسكريين في "الجيش الحر".

وخرجت قرى وبلدات محافظة إدلب في الأيام الماضية بمظاهرات نادت بإسقاط النظام السوري، والإفراج عن المعتقلين سواء في سجونه أو في سجون "تحرير الشام".

وتشهد عدد من مناطق محافظة إدلب، رفضًا لسياسات "تحرير الشام" على خلفية اعتقالات عشوائية تطال الأهالي بتهم مختلفة.

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