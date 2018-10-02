البرلمان العراقي يؤجل التصويت على اختيار رئيس للبلاد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أُجل التصويت لاختيار رئيس للعراق بحسب ما قال نواب في البرلمان ، لأن حزبين كرديين رئيسيين كان من المفترض أن يقدما مرشحاً لم يتجاوزا خلافاتها بعد. ومنصب الرئيس العراقي منصب شرفي إلى حد كبير لكن هذا التصويت يعد خطوة رئيسية قبل تشكيل الحكومة الجديدة منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في شهر ايار مايو الماضي ولم تـُحسَم نتائجها بعد.

وقال رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، إن التصويت سيؤجل حتى غد الثلاثاء لعدم اكتمال النصاب القانوني. ووفقاً للدستور سيكون أمام الرئيس الجديد 15 يوماً لتكليف مرشح أكبر كتلة نيابية بتشكيل الحكومة وسيكون أمام القائم بأعمال رئيس الوزراء 30 يوماً لاختيار أعضاء الحكومة ورفع أسماء المرشحين إلى البرلمان للموافقة عليها.

وقال نواب، إن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني لم يتمكنا من تسوية خلافاتهما والاتفاق على مرشح واحد. وتنافس الحزبان في انتخابات برلمانية محلية في إقليم كردستان العراق شبه المستقل في شمال البلاد أمس الأحد. وثار التوتر بعد مزاعم عن حدوث تلاعب في هذه الانتخابات التي لم تعلن نتائجها بعد. وأشار نائبان من الحزبين إلى أن كلاً من الجانبين لم يبد أي مرونة.

وقال النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني في بغداد، ريبوار طه، إن الحزب متمسك بمرشحه السياسي المخضرم برهام صالح. وأضاف أن تأجيل الجلسة حتى يوم غد الثلاثاء لن يغير قرار الحزب.

ورأى النائب شيروان الدوبرداني عن الحزب الديمقراطي الكردستاني إن من حق حزبه اختيار المرشح لأنه فاز بعدد أكبر من المقاعد في البرلمان المحلي.

ومنذ الإطاحة بصدام حسين عام 2003 في غزو قادته الولايات المتحدة تقاسمت السلطة في العراق أكبر ثلاث طوائف عرقية. ويتولى منصب رئيس الوزراء عادة عربي شيعي بينما يتولى منصب رئيس البرلمان عربي سني وتخصص الرئاسة لكردي.

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