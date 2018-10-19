32 قتيلاً مدنياً خلال 24 ساعة بغارات شرق سوريا

أخبار الآن - دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



قتل 32 مدنياً خلال 24 ساعة في غارات للتحالف الدولي، ضد آخر جيب يحتله تنظيم داعش في محافظة دير الزور شرقي سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد إن التحالف استهدف بلدة السوسة ما أسفر عن مصرع 18 مدنياً بينهم سبعة أطفال، وكرر غاراته مجدداً اليوم على البلدة ذاتها موقعاً 14 مدنياً



وأسفر القصف عن سقوط عشرات الجرحى، ولا يزال أشخاص تحت الأنقاض.

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