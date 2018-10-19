3 ملايين كتاب في "بيغ باد وولف دبي"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (رويترز)

انطلقت امس الخميس في دبي فعالياتِ معرض بيغ باد وولف للكتب. ويقدّم معرض الكتب الأكبر في العالم ، ما يزيد عن ثلاثة ملايين كتاب جديد باللغةِ الإنجليزية والعربية من جميع الفئات مع خصوماتٍ مذهلة تساعدُ عشاق المطالعة على شراءِ الكتب بأسعارٍ أقلّ بنسبة 50% إلى 80% من أسعارِ التجزئة في متاجرِ الكتب.

ويقام المعرض بالشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، والمجلس الوطني للإعلام (NMC) ومدينة دبي للإنتاج. ويفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور على مدار 24 ساعة لمدة 11 يومًا متتاليًا في صالات التسجيل ضمن مدينة دبي للأستوديوهات حتى يوم الأحد 28 أكتوبر الجاري.

وانطلق «بيغ باد وولف»، على أيدي أندرو ياب وجاكلين إن جي عام 2009 في ماليزيا، ليتحول إلى حدثٍ بارزٍ ومرتقب منذ ذلك الحين، حيث تنقّل المعرض عبر عدّة مدن في ماليزيا، وحظي بنجاحٍ كبير في تايلاند، وإندونيسيا، وسريلانكا، والفلبين، مع خطط للاستمرار حول العالم، بهدف التشجيع على القراءة وتوفير الكتب بأسعارٍ مغرية ومناسبة تكون في متناول الجميع.

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مصدر الصورة: موقع صحيفة البيان الإماراتية