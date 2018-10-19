مقتل قيادي حوثي بارز بغارة للتحالف العربي في الحديدة

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

لقي قيادي بارز في مليشيات الحوثي، الخميس، مصرعه، في غارة جوية لطائرات التحالف العربي جنوبي محافظة الحديدة غربي اليمن. وذكر المركز الإعلامي، لـ”ألوية العمالقة”، على صفحته في "فيسبوك" أن “طيران التحالف العربي استهدف موكبًا للقيادي في المليشيات الحوثية، المدعو زكريا يحيى أحمد مطهر شرف الدين، في منطقة كيلو 16 جنوبي الحديدة، ما أدى إلى مقتله رفقة 15 من مرافقيه".

وبين المركز الإعلامي أن "شرف الدين، يعتبر من القيادات الميدانية التي تعتمد عليها قيادة الحوثيين، وتلقى تدريبه في إيران، وسبق أن تنقل بين لبنان وإيران والعراق".

وفي سياق متصل، تمكنت “ألوية العمالقة” من تطهير عدد من المزارع المحاذية لمنطقة كيلو 10، شرقي الحديدة، من المليشيات الحوثية التي كانت تتمركز بها، وذلك في عملية هجوم بإسناد من قبل طائرات التحالف العربي المشترك.

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