معلومات جديدة عن مصير البغدادي

أخبار الأن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (وسائل اعلام )

كشفت مجلة فرنسية مفاجأة جديدة حول مصير زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، موضحة أنه ما يزال على قيد الحياة، ويختبئ في شرق ِ سوريا.



المجلة قالت في تقرير لها إنها حصلت على تقارير استخباريةٍ غربية، توضح أن البغدادي، يقود تنظيم داعش من منطقةِ هجين، في محافظة دير الزور شرقي ‍سوريا.



مسلحو التنظيم يتحصنون حاليا في هجين ومناطق أخرى شرقي سوريا في جيب ٍ بطول 20 كيلومترا، بالقرب من الحدود العراقية.



يقدَرون بـ3000 مسلح ، وهم الناجون من معارك الرقة في شمال سوريا.



تابعت المجلة أن هؤلاء المسلحين يقاتلون تحت قيادة البغدادي الموجود في هجين في ريف دير الزور الشرقي، موضحة أن هجين تحيط بها آبارٌ للنفط ُ، فيما تقوم قوات سوريا الديمقراطية بعملياتٍ عسكرية ضد افراد التنظيم بهذه المنطقة.



يُعَد الريف الشرقي لدير الزور آخر أماكن تمركـُز التنظيم في الأراضي السورية قرب الحدود مع العراق، حيث يواصل مجلس دير الزور العسكري الحملة في مرحلتها الثانية ، وأطلـَق عليها اسم دحر الإرهاب.

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