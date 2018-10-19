كمين عسكري يوقع قتلى حوثيين

أخبار الأن | جازان- السعودية (وسائل اعلام)

نفذت القوات السعودية المشتركة كميناً عسكرياً ضدَ ميليشياتِ الحوثي داخل الأراضي اليمنية قبالة الحدود السعودية في منطقة جازان. مصادرُ عسكرية اشارت إلى أن القواتِ السعودية المشتركة المكونة من القواتِ البرية ومشاة البحرية قصفت العناصر الحوثية الملقبة بـكتيبةِ الموت بقذائف الهاون والمدفعية بمساندةٍ من مروحيات الأباتشي وطيرانِ تحالف دعم الشرعية باليمن، ودمرت تعزيزاتِهم وإمداداتِهم، لتسفر العملية عن قتلِ عشرين فرداً.

واستهدفت القوات السعودية المشتركة كتيبة الموت بقذائف الهاون والمدفعية ومساندة من مروحيات الأباتشي وطيران تحالف دعم الشرعية باليمن، ودمرت تعزيزات الحوثيين وإمداداتهم، لتسفر العملية عن مقتل 20 فرداً، بينهم قيادي وفرار آخرين.

من جهة أخرى، أسقطت قوات اللواء 35 مدرع في محافظة تعز طائرة تجسس مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية في منطقة الحجرية. وبحسب قائد اللواء 35 مدرع، العميد عدنان الحمادي، فإن طائرة تجسس تابعة لميليشيات الحوثي كانت تحلق فوق سماء الحجرية وترصد مواقع اللواء في ريف المحافظة، حيث تم رصدها ومتابعتها ومن ثم إسقاطها في مديرية المواسط جنوبي تعز.

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