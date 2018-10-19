قرقاش: أمن المنطقة واستقرارها يعتمدان على السعودية

أخبار الأن| دبي- الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )



أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن أمن المنطقة واستقرارها يعتمدان على السعودية، وشدد على أهمية الوقوف بصلابة ضد التسييس والأحكام المسبقة ومحاولات تقويض استقرار السعودية وتحجيم دورها.

وكتب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، " أن مشهدين في الأزمة التي تطال السعودية، الأول يبحث عن الحقيقة في خضم التسريبات والتسريبات المضادة، والثاني يسعى للنيل من الرياض وموقعها، وأضاف في تغريدة أخرى أنه من منظور الإمارات بأن أمن المنطقة واستقرارها ودورها في المحيط الدولي يعتمد على السعودية بكل ما تحمله من ثقل سياسي واقتصادي وديني، ولا بد من التمييز بين مسألة البحث عن الحقيقة وبين استهداف الرياض ودورها .

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