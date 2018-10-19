قتلى بفيضانات جديدة في تونس

أخبار الآن | المحمدية - تونس - (ا ف ب)

شهدت تونس للمرة الثانية خلال شهر فيضانات مميتة في العديد من المناطق والعاصمة اسفرت عن مصرع خمسة اشخاص على الاقل.

وبحسب آخر حصيلة للحماية المدنية فهناك علاوة على القتلى الخمسة وبينهم طفل، مفقودان منذ الاربعاء هما رجل (39 عاما) في القصرين (وسط غرب) وطفل في السادسة من العمر في زغوان (شمال شرق).

وفي بعض المناطق وصل ارتفاع الماء الى حوالى مترين الليلة الماضية مجتاحا منازل ومتاجر.

وفي المحمدية البلدة الريفية التي تقع على بعد 15 كلم جنوب العاصمة، امضت اسر بأكملها ليل الاربعاء الى الخميس على اسطح منازلها للنجاة من الفيضانات.

وفي الايام الاخيرة اوقعت عواصف عنيفة تلتها فيضانات 14 قتيلا في مقاطعة أود في المنطقة المطلة على المتوسط من فرنسا.

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