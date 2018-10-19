رئيس الحكومة المغربية: حادث القطار "فاجعة" ونحقق فيه

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات(

وصف رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، حادث خروج القطار عن سكته في منطقة بوقنادل، بالفاجعة لأنه أسفر عن عدد من القتلى والإصابات، مشيراً إلى أنّ القضاء المغربي يحقق في ملابسات الحادث المؤلم، لمعرفة الأسباب وتحديد المسؤوليات.

وأكّد العثماني في كلمة له ألقاها خلال اجتماع مجلس حكومته، الخميس، في العاصمة المغربية الرباط أنّ "القضاء يباشر التحقيق في ملابسات انقلاب القطار، لمعرفة الأسباب الحقيقية للحادث، وتحديد المسؤوليات إذا اقتضى الحال" حسب قوله، فيما ذكرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، في بيان لها، إنه "تم فتح بحث قضائي لاستجلاء ظروف وأسباب الحادث الذي أدى إلى انحراف القطار الرابط بين مدينتي الرباط والقنيطرة.

وقال العثماني: "كنتُ على اتصال مباشر بوزيري الداخلية عبد الوافي لفتيت، والنقل والتجهيز عبد القادر عمارة، واللذان انتقلا إلى مكان الحادث للتعرف على مختلف ملابساته ونتائجه".

وشدّد رئيس الحكومة المغربية على أنّ "التحقيق جاري من أجل تحديد المسؤوليات واستخلاص الدروس"، معرباً عن شكره للمواطنين الذين "أظهروا وطنية عالية، وبادروا بالتبرع بالدم لفائدة المصابين في الحادث، مما يعكس أصالة الشعب المغربي الذي يتضامن في وقت المحنة".

والحادث، أسفر عن مقتل 7 وإصابة 125 آخرين وفقاً لاحصاءات رسمية مغربية، ويعد الأقسى من نوعه في تاريخ المغرب من حيث حوادث القطارت.

وسنوياً، تسجل المغرب معدلاً مرتفعاً من القتلى في حوادث السير العادية، بما يزيد عن ثلاثة آلاف قتيل سنوياً.

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