الملك سلمان يأمر بتنفيذ وصية سوار الذهب

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (واس)

أمر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بتنفيذ وصية الرئيس السوداني الأسبق، المشير عبد الرحمن سوار الذهب، الذي فارق الحياة الخميس في الرياض بحسب ما قالت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوضحت الوكالة أن الملك سلمان بعث "برقيتي عزاء ومواساة للرئيس السوداني، عمر البشير، في وفاة المشير عبد الرحمن سوار الذهب... ولعائلة الفقيد وذويه ".

وأضافت الوكالة أن العاهل السعودي أمر بنقل جثمان الذهب "بطائرة خاصة إلى المدينة المنورة ليوارى الثرى هناك تنفيذا لوصيته".

كما أفادت "واس" بأن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بعث أيضا ببرقيتي عزاء ومواساة مماثلتين للرئيس عمر البشير ولعائلة الفقيد وذويه .

وكان المشير عبد الرحمن سوار الذهب، الذي توفي اليوم عن عمر يناهز 83 عاما، قد تولى منصب الرئيس السوداني الـ5 من 6 أبريل 1985 حتى 6 مايو 1986.

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