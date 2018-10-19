المسماري: اتفاق على توحيد الجيش الليبي

أخبار الآن | القاهرة - مصر - (وكالات)

أكد العميد أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي أن القيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر هي الواجهة الرئيسة للجيش الوطني الليبي، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل المجالس القيادية الثلاث للجيش، وهي مجلس الأمن القومي ومجلس الدفاع الأعلى ومجلس القيادة العامة.

وأوضح المسماري أنه تم الاتفاق على الهيكل التنظيمي والمهام والواجبات المناطة بكل مجلس من المجالس الثلاثة، كما تم التوافق أيضا على بعض المقترحات الخاصة بمعالجة مشكلة المليشيات المسلحة المنتشرة فى المنطقة الغربية.

في الوقت نفسه، نفى المسماري مناقشة أى مستجدات أو مبادرة جديدة قدمها الجانب المصري، مثل تشكيل مجلس عسكري وطرح أسماء لعضويته.

وكانت اجتماعات العسكريين الليبيين لبحث توحيد مؤسسة الجيش انطلقت في القاهرة الأربعاء الماضي، برعاية اللجنة الوطنية المعنية بالملف الليبي.

وأشاد المسماري بالدور الذي تلعبه مصر لتوحيد صفوف الليبيين لمكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة"، فيما نفى الأكاذيب التي روجتها وسائل إعلام مختلفة حول طرح القاهرة أي مبادرات جديدة بشأن المؤسسة العسكرية الليبية.

ودعا وسائل الإعلام لتحري الدقة والمهنية فيما يُنقل من أخبار عن المؤسسة العسكرية الليبية واجتماعات العسكريين الليبيين في القاهرة، مشيرا إلى أن "الشائعات التي يتم ترويجها تهدف إلى تشويه الدور المصري وعرقلة توحيد الجيش الوطني الليبي".

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