التحالف يستهدف تجمعات حوثية بالحديدة

... التحالف العربي يشن 68 غارة على مواقع لميليشيات الحوثي أعلن التحالف العربي شن 68 غارة جوية على أهداف ومواقع عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي خلال الـ24 ساعة الماضية..

... المقاومة تطرد الحوثيين من منطقة بمحافظة الضالع باليمن قتل 7 من المسلحين الحوثيين و4 من المقاومة الشعبية فجر اليوم جراء معارك سيطرت من خلالها القوات الموالية للشرعية على منطقة يعيس بمحافظة الضالع.

... بارجة حربية لتحالف عاصفة الحزم تدكّ الحوثيين في عدن شاركت بارجة حربية من تحالف عاصفة الحزم، في قصف معاقل للحوثيين في مدينة عدن الساحلية، جنوبي اليمن، وفق ما ذكرت مصادر صحفية..

... الأردن والنظام السوري يعيدان فتح معبر نصيب أعلنت الحكومة الاردنية الإتفاق مع النظام السوري على إعادة فتح معبر جابر الحيوي المسمى نصيب في الجانب السوري والمغلق منذ نحو ثلاث سنوات.

... أكثر من 4 مليارات دولار مساعدات الامارات لليمن واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها الإنسانية في اليمن دعماً للشعب اليمني في مواجهة تبعات الحرب التي تَسببت بها ميليشيات الحوثي الانقلابية