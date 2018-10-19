التحالف يستهدف تجمعات حوثية بالحديدة
أخبار الآن | الحديدة - اليمن - (وكالات)
جددت طائرات قوات التحالف، ضرباتها على مواقع وتجمعات تابعة لميليشيات الحوثي داخل مدينة الحديدة.
وشنت قوات التحالف غارتين جويتين على تجمعات للحوثيين جوار فندق الجزيرة العربية بمديرية الحالي، وغارتين بجوار منطقة 7 يوليو مستهدفة تجمعات وآليات عسكرية للميليشيات.
من جهة أخرى، أسقطت قوات اللواء 35 مدرع في محافظة تعز طائرة تجسس مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية في منطقة الحجرية.
وبحسب قائد اللواء 35 مدرع، العميد عدنان الحمادي، فإن طائرة تجسس تابعة لميليشيات الحوثي كانت تحلق فوق سماء الحجرية وترصد مواقع اللواء في ريف المحافظة، حيث تم رصدها ومتابعتها ومن ثم إسقاطها في مديرية المواسط جنوبي تعز.
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