الأرصاد تحذّر من الأمطار... كيف سيكون طقس الامارات اليوم؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حذّر المركز الوطني للأرصاد، في دولة الإمارات العربية المتحدة، الجميع بأخذ درجات الحيطة والحذر، بسبب تكون السحب الممطرة المصحوبة برياح نشطة، ووجود فرصة لتشكل سحب ركامية أخرى، يصاحبها سقوط أمطار ورياح مثيرة للغبار والأتربة.

وناشد المركز في بيان له اليوم الجمعة، الجميع بالإبتعاد عن أماكن تجمع المياه ومجاري الأودية في حال سقوط الأمطار، وتدني الرؤية بسبب الغبار والأتربة واتباع ارشادات المرور.

وألمح المركز الوطني للأرصاد، إلى احتمالية تدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 2000 متر أحيانًا، على مناطق متفرقة من الدولة، من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 6 من مساء اليوم الجمعة.

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