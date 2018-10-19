إردوغان يستضيف قمة حول سوريا مع ماكرون وميركل وبوتين

أخبار الآن | اسطنبول- تركيا ( أ ف ب)

أعلن المتحدثُ باسم الرئاسة التركية ابراهيم كالين الجمعة أن تركيا ستستضيف قمةً حول سوريا في اسطنبول في السابع والعشرين تشرين الأول/أكتوبر الجاري بمشاركةِ الرؤساء التركي رجب طيب اردوغان والروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وأضاف أن القمةَ ستتناول بشكلٍ خاص الوضع في محافظة إدلب، المعقل الأخير للفصائل المعارضة والمتطرفة في سوريا، و"العملية السياسية" التي يفترض أن تفضي إلى تسويةِ النزاع الدائر منذ عام 2011.

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