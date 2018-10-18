مواجهات مسلحة تهدد الهدنة الأممية في طرابلس الليبية

أخبار الآن - دبى - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

شهدت العاصمة الليبية طرابلس مواجهات متقطعة بين جماعات مسلحة بما يشكل تهديد للهدنة التى تشرف عليها الامم المتحدة.

مواجهات مسلحة شهدتها العاصمة الليبية العاصمة طرابلس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، يقول المراقبون إنها قد تعني انهيار هدنة رعتها بعثة الأمم المتحدة، لتثبيت وقف إطلاق النار بما يعطل جهود خلق إستقرار سياسى وإجراء إنتخابات عامة خلال الأشهر المقبلة.

وأشارت مصادر بأن المواجهات إندلعت بعد اغتيال أحد قادة الجماعات المسلحة، فيما قطع مسلحون آخرون خط إمداد المدينة بمياه الشرب

في الوقت نفسه ، تم إخلاء مقر وزارة الخارجية الليبية في طرابلس لأسباب أمنية، وسط انتشار مكثف لمسلحين بالمنطقة .

مواجهات طرابلس تزامنت مع تصريحات الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، رأت فيها أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا يجب أن تُجرى في أقرب وقت ممكن، في إطار سياسي وأمني مناسب .

من جانبه قال العميد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن القاهرة استضافت إجتماعات للعسكريين الليبيين لبحث توحيد مؤسسة الجيش ، مشيداً بـ"الدور الذي تلعبه مصر لتوحيد صفوف الليبيين لمكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة".

ونفى المسمارى الأنباء التي نشرتها وسائل إعلام حول طرح القاهرة أي مبادرات أخرى بشأن الجيش الليبى، داعياً وسائل الإعلام لتحري الدقة والمهنية فيما ينقل عن اجتماعات العسكريين الليبيين في القاهرة.

وأشار بأن تلك "الشائعات التي يتم ترويجها تهدف إلى تشويه الدور المصري وعرقلة توحيد الجيش الوطني الليبي".

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