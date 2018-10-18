عملية أمنية جديدة لـ"هيئة تحرير الشام" شرق إدلب

أخبار الآن | إدلب - سوريا (وكالات)

نفَّذ مايسمى الجهاز الأمني التابع لـ"هيئة تحرير الشام"، النصرة سابقاً عملية أمنية جديدة في قرية الكنائس بريف إدلب الشرقي ضد خلايا داعش .



وقال المسؤول الأمني في الهيئة، أنس الشيخ، إن "هيئة تحرير الشام تلقت معلومات بوجود بعض عناصر داعش في قرية الكنائس بريف إدلب الشرقي".



وقد قامت الهيئة بحملة واسعة اعتقلت خلالها افراد تعتقد انهم من داعش وداهمة مستودع اسلحة للتنظيم فيه كمية كبيرة من المواد المتفجرة والذخائر المتنوعة".

وتعتبر هذه العملية هي الثالثة للجهاز الأمني في الهيئة خلال اليومين الفائتين تمكن من خلالها توقيف عشرات العناصر من داعش والقضاء على عدة أوكار لهم.



وكانت إدلب شهدت الأشهر الماضية حالة من التوتر الأمني بسبب السيارات المفخخة والعبوات الناسفة التي تعتمد عليها خلايا التنظيم في ضرب الفصائل والمدنيين.



وشنَّت "تحرير الشام" خلال الشهرين الماضيين حملة واسعة ضد خلايا التنظيم في المناطق المُحرَّرة؛ أسفرت عن اعتقال عشرات العناصر وتدمير مقراتهم.



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