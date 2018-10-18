صفقة لإطلاق مختطفات السويداء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن إفراج مرتقب لمختطفات السويداء السورية في غضون يومين، بعد نحو ثلاثة أشهر على اختطافهن بأيدي تنظيم داعش.



وتأتي عودة المختطفات الـ9 والـ16 طفلا ضمن صفقة مبادلة بين داعش من جهة والنظام وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى، طالب داعش مقابلها، الإفراج عن أكثر من 60 محتجزة لدى النظام وقوات سوريا الديموقراطية.



وتعود الأزمة إلى يوم 25 يوليو، حينما شن التنظيم هجوما مفاجئا ومنسقا على مدينة السويداء والقرى المحيطة بها من جيب آخر على مسافة نحو 65 كيلومترا من درعا، مما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص، منهم العديد من المدنيين، واحتجاز بعض النساء كرهائن.

وحسب المرصد، تزامن قرب تنفيذ الصفقة بين الأطراف الثلاثة، مع توقف القتال بين قوات النظام وداعش في منطقة تلول الصفا المحاذية لبادية السويداء.

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