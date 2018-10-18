رئيس الوزراء العراقي يعلن تشكيل الحكومة الاثنين المقبل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال رئيس الوزراء العراقي المكلف، عادل عبد المهدي، الأربعاء، إنه سيقدم حكومته الجديدة للبرلمان الأسبوع المقبل للمصادقة عليها.

وكان الرئيس العراقي الجديد برهم صالح، كلف عبد المهدي الشهر الماضي بتشكيل الحكومة، وأمام عبد المهدي مهملة حتى بداية نوفمبر المقبل.

وقال مكتب عبد المهدي في بيان على فيسبوك وتويتر "رئيس مجلس الوزراء المكلف السيد عادل عبد المهدي ... ينوي تقديم أسماء أعضاء تشكيلته الوزارية مع المنهاج الوزاري في الأسبوع القادم ويجري اتصالاته المطلوبة مع رئاسة البرلمان ومع القيادات والكتل النيابية لتحديد اليوم المناسب وهو ما سيعلن عنه لاحقا".

ويواجه عبد المهدي، الذي سبق أن شغل مناصب نائب الرئيس ووزير النفط والمالية، مهام إعادة بناء الكثير من مناطق البلاد بعد الحرب مع داعش، وموازنة العلاقات الخارجية.



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