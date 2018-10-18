تجدد المواجهات في طرابلس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



تجددت المواجهات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس خلال الـ 24 ساعة الماضية، يقول مراقبون إنها قد تعني انهيار الهدنة التي رعتها بعثة الأمم المتحدة، لتثبيت وقف إطلاق النار، ولتهيئة الظروف لانتخابات عامة خلال الأشهر المقبلة.



وأخلي مقر وزارة الخارجية الليبية، في طرابلس، لأسباب أمنية، بينما تحدث سكان محليون عن انتشار مكثف ومفاجئ لمسلحين في المنطقة.



مواجهات طرابلس تزامنت مع تصريحات لفيديريكا موغيريني، الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، رأت فيها أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا يجب أن تُجرى في أقرب وقت ممكن، ولكن في الإطار السياسي والأمني المناسب.

ومنذ 27 اب/آغسطس، أدت الاشتباكات في طرابلس ومنطقتها إلى مقتل ما لا يقل عن 115 شخصا وإصابة نحو 400 آخرين، وفقا لحكومة طرابلس.

وأجبر اشتداد القتال في الضواحي الجنوبية لطرابلس 1825 عائلة على النزوح إلى بلدات مجاورة، أو البحث عن مناطق آمنة داخل العاصمة.

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