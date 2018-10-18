بومبيو: علاقتنا بالمملكة السعودية قوية

أخبار الآن - دبى - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الخميس، أن المملكة السعودية شريك أساسي في الحرب على الإرهاب، ويجمعهم علاقات قوية ، مشدداً على ضرورة تذكر الاستراتيجية الطويلة بين البلدين.

جاء ذلك فى ختام اجتماع مغلق مع الرئيس الأمريكى بالبيت الأبيض ، وأشار بومبيو أن ولي العهد السعودي وعد ترمب بتحقيق منصف شفاف حول خاشقجي".

وجاء اللقاء بين ترمب وبومبيو بعيد عودة الأخير من زيارة إلى الرياض حيث التقى العاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

اقرأ أيضا:

عسيري يهدي السعودية أول ذهبية أولمبية

قرقاش: السعودية محورية في كلّ ما يهم المنطقة