إحالة متهمين بإختلاس مليار دولار للجنايات

أخبار الآن - دبى - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أمر النائب العام المصري بإحالة 3 متهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس ما يقارب المليار دولار، من أموال شركة "تراي أوشين إينرجي"، وهي شركة قطاع خاص تعمل بمجال الطاقة، في أكبر قضية فساد يشهدها قطاع البترول بمصر.

وكان المتهمون، وهم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة سابقا، والمدير المالي السابق، وصاحب شركة بترول أخرى، قد ألقي القبض عليهم في مارس الماضي.

وباشرت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها في قضية اختلاس مليار دولار من أموال شركة "تراى أوشن إينرجي"، وثبت لنيابة الأموال العامة قيام المتهمين بتحويل أموال من الشركة لصالح حسابات شركات خاصة مملوكة لهم في بنوك سويسرية وقطرية.

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