تحطّم مقاتلة تونسيّة في البحر ونجاة قائدها

أخبار الآن | تونس ( أ ف ب )

أعلنت وزارة الدفاع التونسية أن مقاتلة حربية من طراز اف-5 تحطّمت في البحر المتوسط الأربعاء خلال مشاركتها في مناورات عسكرية دولية، مشيرة إلى أن الطيار قفز من الطائرة وتمكّن من النجاة.

وقال المتحدّث باسم الوزارة محمد زكري لوكالة فرانس برس إنّ المقاتلة اختفت عن شاشات الرادار أثناء تحليقها فوق البحر قبالة سواحل بنزرت (شمال) في إطار مناورات "مبادرة 5+5 دفاع" التي تشارك فيها خمس دول تقع جنوب البحر المتوسط (المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا) وخمس دول تقع شماله (فرنسا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا ومالطا).

وأضاف إنّ الطيّار قفز من الطائرة قبل أن تعثر عليه مروحية تونسية سالماً قرابة الظهر.

من جهتها قالت وزارة الدفاع الإيطالية إنّ مقاتلتين وطائرة استطلاع بحرية ومروحية شاركت في عملية البحث عن الطيّار.

وترمي المناورات الجارية تحت اسم "عُقاب الحيّات 2018" إلى "اختبار استجابة أنظمة المراقبة والدفاع في المجال الجوي الغربي للبحر الأبيض المتوسط" وكذلك أيضا إلى تعزيز تنسيق مراكز القيادة ومواقع الرادار والطائرات الاعتراضية، بحسب المصدر نفسه.

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