احالة معصوم والمالكي وعلاوي والنجيفي الى التقاعد

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت وزارة العدل العراقية، عن صدور عدة مراسيم جمهورية تتضمن إحالة كل من رئيس الجمهورية السابق فؤاد معصوم ونوابه نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي إلى التقاعد.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن "العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية صدر، بالرقم 4512 والذي تضمن عدة مراسيم جمهورية اقرها مجلس النواب وصادقت عليها رئاسة الجمهورية."

وقالت الوزارة في بيان: "العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية صدر اليوم بالرقم 4512، وتضمن عدة مراسيم جمهورية أقرها مجلس النواب وصادقت عليها رئاسة الجمهورية. وبين المراسيم، المرسوم رقم 71 لسنة 2018 القاضي بتعيين برهم صالح رئيسا للجمهورية".

كما جاء في البيان: "المرسوم الجمهوري رقم 72 لسنة 2018 يقضي بإحالة محمد فؤاد معصوم خضر رئيس جمهورية العراق السابق على التقاعد".

وأشارت الوزارة إلى صدور المرسوم رقم 73 لسنة 2018 القاضي بإحالة نوري كامل المالكي نائب رئيس الجمهورية على التقاعد، والمرسوم رقم 74 لسنة 2018 بإحالة أسامة عبد العزيز النجيفي نائب رئيس الجمهورية على التقاعد، والمرسوم رقم 75 لسنة 2018 بإحالة إياد هاشم علاوي نائب رئيس الجمهورية على التقاعد أيضاً.



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