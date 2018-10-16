سقوط طائرة عسكرية سعودية ومقتل طاقمها
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
صرح مصدر مسؤول في وزارة الدفاع السعودية، بأنه في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم أمس الاثنين، سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية، من نوع "هوك" أثناء طلعة تدريبية في المنطقة الشمالية الغربية، ونتج عن الحادث استشهاد طاقمها الجوي.
وأشار المصدر إلى بدء التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث، وذلك بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
إقرأ أيضاً:
تعادل السعودية والعراق في بطولة "السوبر كلاسيكو" الودية
محمد بن سلمان يلتقي مبعوث بوتين لشؤون الأزمة السورية