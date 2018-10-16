سقوط طائرة عسكرية سعودية ومقتل طاقمها

... مقتل 5 من تنظيم القاعدة في غارة لطائرة أمريكية بدون طيار في مأرب قتل 5 من تنظيم القاعدة في غارة امريكية لطائرة بدون طيار استهدفت عربتهم في محافظة شبوة جنوب اليمن..

... إستشهاد 12 من القوات السعودية إثر سقوط مروحية عسكرية في مأرب باليمن أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، في بيان لها أنه في صباح الثلاثاء، سقطت طائرة عمودية من نوع (بلاك هوك) تابعة للقوات المسلحة السعودية...

... معاذ الكساسبة ... الحريق الشهيد الذي أحرج داعش بلحظات حياته الأخيرة أكد الأردن مقتل الطيار معاذ الكساسبة على يد عناصر من تنظيم داعش، وجاء ذلك بعد نشر التنظيم مقطعا مصورا يعلن فيه إعدام الكساسبة حرقا، في سابقة هي الأولى من نوعها في تعامل التنظيم مع رهائنه.

... صراع خفي وتصفية قيادات بين تحرير الشام وحراس الدين اغتال مسلحون مجهولون قيادياً في هيئة تحرير الشام بالقرب من مدينة معرة النعمان في إدلب، وفق ما ذكر ناشطون..

... العثور على رفات أكثر من مئة شخص فى ليبيا عثرت السلطات الليبية على رفاتِ أكثرَ من مئة شخصٍ في مدفنٍ جماعيّ قرب مدينة سرت الليبية التي كانت استعادتها القوات الحكومية في نهاية 2016 من تنظيمات إرهابية