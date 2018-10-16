داعش يسعى للعودة إلى العراق عبر الحشد الشعبي

أخبار الآن | العراق - (وكالات)

حذر تقرير أمريكي من عودة مسلحي تنظيم داعش إلى العراق ..



حيث رصد موقع "فورين بوليسي" استقطاب ميليشيات الحشد الشعبي عددا من مسلحي التنظيم السابقين وضمهم إلى صفوفها في ظاهرة وصفها التقرير بالغريبة..



التقرير واستنادا إلى مسؤولين حكوميين قال إن هزيمة داعش وفشله في العودة إلى العراق ذهب به إلى مدن أخرى لينضم إلى ميليشيات الحشد الشعبي، بزي جديد وإيجاد مصدر دخل آخر ..

وحسب مقابلات ل"فورين بوليسي" مع مسؤولين حكوميين ونشطاء سياسيين في العراق، أكد الجميع هذا التوجه الجديد لميليشيات الحشد، وأشاروا إلى أن منظمة بدر، أحد أكبر المكونات في ميليشيات الحشد، جندت نحو 30 مسلحا سابقا في "داعش" في بلدة جلولاء بمحافظة ديالى، شرقي العراق.

كما ضمت نحو 40 "داعشيا سابقا"، في البلدة نفسها ..

وكشف التقرير أن "الدواعش العائدين" لا يقتصرون فقط على أعضاء التنظيم، بل على قادة كبار بصفوفه منهم مطشر التركي وزيد موالان.

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