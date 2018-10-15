وزارة الدفاع المصرية تصدر فيلم"القوات الجوية درع السماء "
أخبار الآن - دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)
نشرت صفحة وزارة الدفاع المصرية على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، فيلما بعنوان "القوات الجوية درع السماء"
ويسلط الفيلم الوثائقي الضوء على جهود القوات الجوية في العملية الشاملة سيناء 2018، ودورها في حماية حدود الدولة المصرية، في الاتجاه الجنوبي والغربي، بالإضافة إلى عرض مشاهد من التدريبات الجوية المشتركة التي تشارك فيها القوات المصرية.
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