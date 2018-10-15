وزارة الدفاع المصرية تصدر فيلم"القوات الجوية درع السماء "

... فيلم وثائقي من إعداد ناشطين لتخليد ذكرى أبطال الرياضة السورية الحرة إهداءً لروح الملاكم السوري مهند سنده والمعتقلة الدكتورة رانيا العباسي بطلة الشطرنج السورية، عُرض في مدينة غازي عينتاب التركية فيلماً وثائقيا سوريا بعنوان البطل..

... بعد شفائها.. ليلى علوي تسافر الجزائر من أجل فاتن حمامة صرحت النجمة ليلى علوى بأنها ستسافر إلى الجزائر خلال أيام لحضور فعاليات مهرجان وهران للفيلم العربى الذي تنطلق فعالياته يوم 3 يونيو المقبل ويستمر حتى 12 من نفس الشهر.

... صور: مقبرة صباح تثير ضجة! تناقلت المواقع وبعض وسائل الاعلام هذه الصور على انها صور قبر المرحومة صباح ، وهو خطأ اكدته عدة مواقع وان هذه الصور العائدة لهذا القبر تعود لملك الغجر في رومانيا .

... "عُمان" تستعد لعاصفة مدارية.. لن يكون لها تأثير على الإمارات تشكلت عاصفة مدارية في بحر العرب قبالة ساحل عمان، وسط توقعات بأن تتحول إلى إعصار في عمان الأربعاء 10 أكتوبر/ تشرين الأول..

... عبد المهدي يرفض تعيين المستقلين أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي المكلف، عادل عبد المهدي، رفضه أي مرشح مستقل من الأحزاب لشغل منصب في تشكيلته الحكومية.