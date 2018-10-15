هادي يعفي بن دغر من رئاسة الحكومة

... الرئيس اليمني يشكل فريقاً حكومياً إلى مفاوضات جنيف أقر الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، خلال اجتماعه مع الهيئة الاستشارية، تشكيل فريق حكومي مكلف بالذهاب إلى جنيف للمشاركة في المفاوضات التي دعا إليها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ مع وفدي الحوثي والمخلوع صالح.

... ولد الشيخ يصل الى عدن لإستئناف جولة وساطة جديدة استقبل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الاثنين، بالعاصمة المؤقتة عدن المبعوث الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد

... العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة اصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الجمعة اوامر ملكية تضمنت اعفاء وزير العمل والتنمية والاجتماعية الدكتور مفرج الحقباني من منصبه وتعيين الدكتور علي بن ناصر العفيص بدلا عنه.

... "عُمان" تستعد لعاصفة مدارية.. لن يكون لها تأثير على الإمارات تشكلت عاصفة مدارية في بحر العرب قبالة ساحل عمان، وسط توقعات بأن تتحول إلى إعصار في عمان الأربعاء 10 أكتوبر/ تشرين الأول..

... عبد المهدي يرفض تعيين المستقلين أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي المكلف، عادل عبد المهدي، رفضه أي مرشح مستقل من الأحزاب لشغل منصب في تشكيلته الحكومية.