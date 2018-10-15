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هادي يعفي بن دغر من رئاسة الحكومة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

قرر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اعفاء أحمد بن دغر من رئاسة الحكومة اليمنية واحالته للتحقيق وتعيين معين عبدالملك بدلا منه وسالم الخنبشي نائبا لرئيس الوزراء.

و قال بيان للرئاسة اليمنية إن إعفاء بن دغر جاء نتيجة للإهمال الذي رافق أداء الحكومة خلال الفترة الماضية في المجالات الاقتصادية والخدمية , مضيفاً أن بقية أعضاء الحكومة سيبقون في مناصبهم.

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