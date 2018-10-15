قتل 9 إرهابيين بمواجهة مع الشرطة المصرية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )



لقي 9 إرهابيين مصرعهم في مواجهة مع الشرطة المصرية بأسيوط جنوب البلاد.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان رسمي، إن معلومات قطاع الأمن الوطني كشفت عن تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية بكهف جبلي بإحدى المناطق الوعرة الكائنة بطريق أسيوط - سوهاج الصحراوي الغربي بدائرة مركز الغنايم، وحيازتهم أسلحة نارية متنوعة، وقيامهم بإعداد عبوات متفجرة،

مضيفة أن المعلومات كشفت اعتزامهم التحرك خلال الفترة القادمة لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تستهدف المنشآت الهامة والحيوية بالبلاد.

وذكرت أنه تم التنسيق مع نيابة أمن الدولة العليا لمداهمة الكهف المشار إليه فجر اليوم الاثنين، وحال اتخاذ إجراءات حصار المنطقة قامت العناصر الإرهابية بتبادل إطلاق النيران مع القوات، مضيفة أن عمليات تمشيط المنطقة أسفرت عن العثور على 9 قتلى من العناصر الإرهابية جارٍ تحديدهم، كما عُثر على 6 بنادق آلية عيار 7,62×39مم، وكمية من الطلقات، وعبوتان متفجرتان، ووسائل إعاشة، وبعض الأوراق التنظيمية.

وأضافت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتوالي نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.

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