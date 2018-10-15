دفعة جديدة من اللاجئين السوريين تغادر لبنان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

بدأت دفعة جديدة من اللاجئين السوريين في مغادرة لبنان طوعاً، من منطقة وادي حميد في عرسال نحو معبر الزمراني، في اتجاه قراهم السورية.

ويشرف الأمن العام اللبناني، على عودة 350 نازحاً من الراغبين بالعودة من أصل 400 مسجلين وفق قوائم العودة، فيما تجمع النازحون أمام نقطة الأمن العام اللبناني عند معبر المصنع الحدودي لمغادرة لبنان إلى ريف دمشق.

ومن جهتها، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن عشرات السوريين من قرى شبعا والعرقوب، بدأوا بالتجمع في بيادر شبعا، تمهيداً لعودتهم الطوعية إلى قراهم في المقلب الشرقي لجبل الشيخ.

وأضافت أنه من المقرر أن يغادر عبر نقطة المصنع اليوم، حوالي الـ48 نازحاً بواسطة حافلة أمنتها الجهات السورية المعنية.

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