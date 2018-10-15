توضيحات بشأن فتح معبر نصيب.. دخول من جانب واحد فقط!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

فتح معبر جابر نصيب الحدودي الرئيسي مع سوريا والمغلق منذ نحو ثلاث سنوات، صباح الاثنين، وعند الساعة 08,00 (05,00 ت غ) تماماً، فتحت البوابة الحدودية السوداء من الجانب الاردني من الحدود فيما وقف اكثر من عشرة من رجال الامن والشرطة والجمارك قرب البوابة.

لكن الجدير بالذكر أن إعادة فتح المعبر جاءت بشروط معينة فقد أشار الاتفاق إلى "إمكانية مغادرة مواطني كلا البلدين إلى سوريا"، لكنه أوضح "بخصوص القدوم للأردن" أن "الشخص القادم (من سوريا) يحتاج إلى موافقة أمنية مسبقة، وفي حال العبور يحتاج إلى إبراز إقامة أو تأشيرة سارية المفعول للبلاد التي ينوي السفر إليها".

وبالنسبة لسائقي الشحن والمركبات العمومية فإنهم "يخضعون للإجراءات الحدودية فقط".

وشكل إغلاق معبر جابر في نيسان/أبريل 2015، ضربة موجعة لاقتصاد المملكة التي سجل التبادل التجاري بينها وبين جارتها الشمالية عام 2010 نحو 615 مليون دولار، قبل أن يتراجع تدريجا بسبب الصراع الذي اندلع في سوريا عام 2011.

وأغلق معبر نصيب عام 2015 بعد أشهر قليلة من إغلاق معبر الجمرك القديم الذي سيطر عليه مقاتلو المعارضة في تشرين الأول/أكتوبر 2014.

وتمكن النظام السوري في تموز/يوليو من السيطرة على معبر نصيب وكامل حدود سوريا مع الأردن.

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