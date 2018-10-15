ترامب: العاهل السعودي يجهل مصير خاشقجي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنّ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، يجهل مصير الصحافي السعودي جمال خاشقجي المختفي منذ مطلع الشهر الجاري.

وقال ترامب في سلسلة تغريدات له عبر موقع "تويتر"، إنه تحدث مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، في خصوص قضية اختفاء الصحافي السعودي خاشقجي.

وأضاف ترامب: "تحدثت مع الملك سلمان، ونفى لي بشكل حازم أن يكون على علم بأي شيء حول مصير خاشقجي".

وأوضح الرئيس الأمريكي، إنه سيرسل وزير خارجيته، مايك بومبيو، إلى السعودية للتباحث في شكل مباشر مع الملك سلمان بشأن القضية ذاتها.

وقال: "سأرسل فورًا وزير خارجيتنا للقاء الملك سلمان".

وقبل أيام، هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض "عقوبات شديدة" على المملكة العربية السعودية، في حال ثبوت ضلوعها باغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

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