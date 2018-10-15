بالصور.. الأردنيون والسوريون يتوافدون على معبر نصيب

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

بعد ان اعلنت الحكومة الأردنية فتح معبر نصيب الحدودي مع سوريا ، غادر أول مسافر الى سوريا صباح الاثنين بشكل رسمي وهو سوري الجنسية



وتوافد العشرات من الأردنيين الى مركز حدود جابر للسير بالاجراءات اللازمة والمغادرة الى الاراضي السورية.



وغادر خلال ساعتين من فتح المعبر (6) مركبات محملة بالمواطنين بينها (4) سفريات.



وكانت الحكومة الأردنية اعلنت مساء الاحد الاتفاق مع النظام السوري على فتح المعبر اعتبارا من اليوم من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة مساء.



و أعلنت الحكومة عن تفاصيل الاتفاق الذي توصلت اليه اللجان الفنية الاردنية السورية بشأن اعادة فتح معبر جابر - نصيب الحدودي اعتبارا من اليوم الاثنين، والذي تضمن ما يلي: يكون عمل الحدود بكلا الدولتين من الساعة الثامنة صباحا حتى الرابعة مساء ويسمح للمواطن الاردني بالمغادرة لسوريا بسيارته الخاصة او مسافر عادي، كما يسمح للشحن الاردني بالمغادرة لسوريا حسب الاتفاقية الاردنية - السورية.



ويسمح للأردني المقيم في سوريا بالدخول للأردن عبر المركز الحدودي كما يسمح للسوري المقيم بالأردن او دولة ثالثة بالسفر لسوريا عبر المركز الحدودي على ان تكون وثائق السفر معه سارية المفعول .

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