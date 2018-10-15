النظام السوري يستبق فتح معبر نصيب برفع رسوم العبور البري

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وسائل إعلام سورية )

رفع النظام السوري بحسب وسائل اعلام سورية رسوم ترانزيت مرور الشاحنات عبر المعابر الحدودية البرية، تزامنًا مع الحديث عن فتح معبر نصيب الحدودي مع الأردن بحسب بيان لوزارة النقل صدر، الاثنين 10 الماضي.



وتطبق الرسوم الجديدة على السيارات الشاحنة السورية والعربية والأجنبية المحملة والفارغة عند عبورها الأراضي السورية.





كما تفرض غرامة 30 دولارًا على كل طن حمولة زيادة، و300 دولار في حال بروز الحمولة عن أبعاد السيارة الأساسية.



وكانت مصادر رسمية قد كشفت الاسبوع الماضي عن عقد لجنة فنية أردنية سورية اجتماعا للتباحث حول اعادة فتح الحدود الاردنية السورية.



وستستمر اجتماعات اللجنة لوضع تصور كامل للاجراءات المرتبطة بإعادة فتح المعابر خلال الفترة المقبلة.

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