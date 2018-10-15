المعلم: هدفنا شرق الفرات بعد "تحرير إدلب من الإرهاب"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )



أعلن النظام السوري عن أهمية إستعادة منطقة شرق الفرات بعد إستعادة إدلب ، في إشارة إلى الأراضي التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية

وقال وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم في مؤتمر صحفي مشترك، مع نظيره العراقي في دمشق إنه بعد تحرير إدلب من الإرهاب سيكون الهدف هو شرق الفرات ، وأوضح أن الوضع في إدلب لا يمكن أن يستمر، إذا لم يلتزم الأطراف باتفاق أبرم بين روسيا وتركيا في المنطقة.

وأعاد المعلم تأكيد ما أعلنته دمشق سابقا، وهو أن "إدلب كأي منطقة في سوريا ستعود حتما إلى السيادة السورية".

وأكد أن الحكومة لن يكون بوسعها التزام الصمت إزاء الوضع الراهن في إدلب، إذا رفضت جبهة النصرة الالتزام بهذا الاتفاق، مضيفا "تنظيم جبهة النصرة الإرهابي مدرج على لوائح الإرهاب في الأمم المتحدة، ولابد من استئصاله من آخر معاقله في إدلب".

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