المسؤولون الأردنيون يغيبون عن مراسم افتتاح معبر نصيب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( ا ف ب )

بعد ساعات من إعلان فتح معبر نصيب الحدودي بين الأردن وسوريا كان من اللافت عدم حضور أي من المسؤولين الأردنيين مراسم الافتتاح، بينما اصطف عدد من السيارات الأردنية في طابور استعدادا للدخول إلى الجانب السوري.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات في بيان مساء الأحد أنه سيتم "فتح المعبر الحدودي بين الأردن وسوريا الاثنين".

وأوضحت أن "اللجان الفنية الأردنية السورية اتفقت على الإجراءات النهائية اللازمة لإعادة فتح المعبر الحدودي بين البلدين خلال اجتماع عقد الأحد في مركز حدود جابر".

وبحسب الاتفاق التي حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه "تستأنف حركة النقل البري للركاب والبضائع بين البلدين يوميا من الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي ... لغاية الساعة الرابعة عصرا".

وطلب الجانب السوري من الجانب الأردني إرسال مندوب من قبلهم للمشاركة في التفتيش (الفحص الفني) بسبب عدم وجود جهاز تصوير شعاعي (أكس راي) في معبر نصيب السوري.

وأشار الاتفاق إلى "إمكانية مغادرة مواطني كلا البلدين إلى سورية"، لكنه أوضح "بخصوص القدوم للأردن" أن "الشخص القادم (من سوريا) يحتاج إلى موافقة أمنية مسبقة، وفي حال العبور يحتاج إلى إبراز إقامة أو تأشيرة سارية المفعول للبلاد التي ينوي السفر إليها".

وبالنسبة لسائقي الشحن والمركبات العمومية فإنهم "يخضعون للإجراءات الحدودية فقط".

وشكل إغلاق معبر جابر في نيسان/أبريل 2015، ضربة موجعة لاقتصاد المملكة التي سجل التبادل التجاري بينها وبين جارتها الشمالية عام 2010 نحو 615 مليون دولار، قبل أن يتراجع تدريجا بسبب الصراع الذي اندلع في سورية عام 2011.

وأغلق معبر نصيب عام 2015 بعد أشهر قليلة من إغلاق معبر الجمرك القديم الذي سيطر عليه مقاتلو المعارضة في تشرين الأول/أكتوبر 2014.

وتمكن النظام السوري في تموز/يوليو من السيطرة على معبر نصيب وكامل حدود سورية مع الأردن.

اقرأ أيضاً :

معبر جابر - نصيب الحدودي بين الاردن وسوريا يعاود نشاطه

إعادة فتح معبر القنيطرة بين سوريا والجولان