العاهل السعودي ونظيره التركي يؤكدان صلابة العلاقات الثنائية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اتصالا هاتفيا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحسب ما أعلنته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وبحسب الوكالة، فإن الملك السعودي عبر عن شكره لأردوغان لترحيبه بمقترح المملكة بتشكيل فريق عمل مشترك لبحث موضوع اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي.

وأكد الملك سلمان حرص المملكة على علاقاتها بشقيقتها تركيا "بقدر حرص جمهورية تركيا الشقيقة على ذلك".، وقال: "لن ينال أحد من صلابة هذه العلاقة بإذن الله".

وأضافت أن أردوغان بدوره أكد "تثمينه للعلاقات الأخوية التاريخية المتميزة والوثيقة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين وحرصه على تعزيزها وتطويرها".

المزيد:

السعودية ترحب بتعاون تركيا في ملابسات اختفاء خاشقجي