التعاون الخليجي يستنكر الحملة الباطلة ضد السعودية

أخبار الآن | الرياض - السعودية - (وكالات)

استنكر مجلسُ التعاون الخليجي الحملةَ الإعلامية التي تتعرضُ لها السعودية على خلفيةِ اختفاءِ المواطن السعودي جمال خاشقجي في تركيا.

وقال أمينها العام الدكتور عبداللطيف الزياني إن السعوديةَ برهنت على حرصها لكشفِ حقيقةِ اختفاء خاشقجي، ولم تتردد في طلبِ تشكيلِ لجنةِ تحقيقٍ مشتركة مع الجانب التركي، لكشف ملابسات القضية بكل شفافية.

واضاف الزياني أن ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام العربية والدولية هو اتهامات زائفة وادعاءات باطلة لا تستند إلى حقائق، وتهدف إلى الإساءة إلى المملكة العربية السعودية.

ونبه إلى أن بعض وسائل الإعلام انتهكت مبادئ مواثيق الشرف الإعلامية، وخرجت عن المهنية والموضوعية، وصارت تبث الأكاذيب وتزيف الحقائق لأهداف سياسية مكشوفة، مؤكدا أن المملكة العربية السعودية حافظت دائما على تقاليدها الراسخة، مراعية الأنظمة والأعراف والمواثيق الدولية.

اقرا ايضا

المملكة السعودية تعلن رفضها التام لأي تهديدات