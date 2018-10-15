افتتاح معبر جابر - نصيب بين الأردن وسوريا

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (حسام الأحبابي)

أعادت الحكومة الأردنية والنظام السوري فتح معبر جابر أو نصيب الحدودي بين البلدين أمام حركة البضائع وتنقل المسافرين بعد ان اُغلق لأكثر من ثلاث سنوات خلال الحرب السورية التي اندلعت عام 2011 الماضي .

بعد إغلاق دام أكثر من ثلاث سنوات بسبب النزاع في سوريا وتوقف لحركة مئات الشاحنات التي تنقل البضائع, أعادت الحكومة الأردنية والنظام السوري فتح جابر أو نصيب الحدودي بين البلدين, حيث يُعد هذا المعبر مهماً للتبادل التجاري في المنطقة بمليارات الدولارات سنويا.

ووفقا لوكالة بترا الأردنية الرسمية للأنباء فإن الأردن وسوريا اتفقا على فتح الحدود أمام جميع مواطني البلدين لاستقبال المسافرين ونقل البضائع, حيث يُتوقع أن تزيد حركة المسافرين بشكل أكبر في الأيام المقبلة.

وبحسب الاتفاقية الأردنية السورية سيُسمح للمواطن الأردني بالمغادرة لسوريا بسيارته الخاصة, كما يُسمح للشحن الأردني بالمغادرة لسوريا, في حين سيتطلب من السوريين الذين يرومون دخول الأردن الحصولُ على موافقة أمنية مسبقة من السلطات الأردنية.

اتفاق اعادة تشغيل معبر نصيب السوري مع الأردن يعتبر مهما أيضا بالنسبة للبنان الذي يعتمد على سوريا في الاتصال البري بكل الدول لأن حدوده الأخرى هي مع إسرائيل التي لا تربطهما أيُ علاقات.

وكان النظام السوري استعاد المنطقة حول معبر نصيب الحدودي مع الأردن في تموز / يوليو الماضي خلال هجوم مدعوم من روسيا لطرد مقاتلي المعارضة من معقلها في جنوب غرب البلاد.

معنا من عمان عبر الهاتف الصحفي وائل الجرايشة

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